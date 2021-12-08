RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Холодно на заході, втім зимове тепло на сході: погода на завтра

Автор: Сергій Пишкін

9 грудня в Україні очікується хмарна погода, однак без опадів. В деяких регіонах температура сягатиме позначки +7.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікується хмарна погода, втім в Ужгороді інколи виходитиме сонце. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від -2 до +5, а вночі - від -6 до -10;
  • на півночі вдень від 0 до + 3, а вночі - від 0 до -4;
  • на сході вдень від +5 до +7, а вночі - від +3 до +5;
  • на півдні вдень від +5 до +7, а вночі - від +3 до +5;
  • у центрі вдень від +3 до +6, а вночі - від +2 до +4.

Фото: погода в Україні 9 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці у середу опадів не очікується. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -1 до +2, а вночі становитиме від -1 до -5.

Фото: погода в Києві 9 грудня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики назвали дату, коли в Україну прийде потепління.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні