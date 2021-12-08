Холодно на заході, втім зимове тепло на сході: погода на завтра

9 грудня в Україні очікується хмарна погода, однак без опадів. В деяких регіонах температура сягатиме позначки +7.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня в Україні очікується хмарна погода, втім в Ужгороді інколи виходитиме сонце. Температура повітря складе:
Фото: погода в Україні 9 грудня (meteo.gov.ua)
У столиці у середу опадів не очікується. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -1 до +2, а вночі становитиме від -1 до -5.
Фото: погода в Києві 9 грудня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики назвали дату, коли в Україну прийде потепління.