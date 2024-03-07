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Холодно та опади. Де в Україні задощить сьогодні

Україна, Четвер 07 березня 2024 07:00
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Холодно та опади. Де в Україні задощить сьогодні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 березня, в Україні буде досить холодно. Максимально, на півдні, температура підніметься лише до 8° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с", - розповіли синоптики.

Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла; на Закарпатті та півдні країни вдень 3-8° тепла. В Карпатах вдень невеликий сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.

Холодно та опади. Де в Україні задощить сьогодні

Погода в Україні

Погода в Україні в березні 2024 року буде теплішою за звичайну. Так, середньомісячна температура прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Зазначимо, лютий 2024 став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва після 2002 року. Додамо, що в останній місяць зими, 29 лютого, у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Усього за лютий було оновлено вісім максимальних показників.

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