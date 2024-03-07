ua en ru
Чт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Холодно и осадки. Где в Украине задождит сегодня

Украина, Четверг 07 марта 2024 07:00
UA EN RU
Холодно и осадки. Где в Украине задождит сегодня Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 7 марта, в Украине будет достаточно холодно. Максимально, на юге, температура поднимется только до 8° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. На Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - рассказали синоптики.

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла; на Закарпатье и юге страны днем 3-8° тепла. В Карпатах днем небольшой снег; температура в течение суток 1-6° мороза.

Холодно и осадки. Где в Украине задождит сегодня

Погода в Украине

Погода в Украине в марте 2024 года будет теплее обычного. Так, среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Отметим, февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева после 2002 года. Добавим, что в последний месяц зимы, 29 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Всего за февраль было обновлено восемь максимальных показателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации