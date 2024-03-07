Холодно и осадки. Где в Украине задождит сегодня

Сегодня, 7 марта, в Украине будет достаточно холодно. Максимально, на юге, температура поднимется только до 8° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Облачно с прояснениями. На Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - рассказали синоптики.

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла; на Закарпатье и юге страны днем 3-8° тепла. В Карпатах днем небольшой снег; температура в течение суток 1-6° мороза.

Погода в Украине

Погода в Украине в марте 2024 года будет теплее обычного. Так, среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Отметим, февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева после 2002 года. Добавим, что в последний месяц зимы, 29 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Всего за февраль было обновлено восемь максимальных показателей.