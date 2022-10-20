Холодний геноцид. В ОП різко відреагували на заклики до переговорів з Росією

Україна не має наміру вести переговори з країною, яка щодня завдає ударів по енергетичних об'єктах, аби в 21-му столітті змушувати цивільних громадян мерзнути.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

" І ще раз про переговори - для "особливо наполегливих". Росія щодня умисно б'є по енергетичних об'єктах, щоб узимку 21-го століття заморозити мирних громадян іншої країни. Хочете віддати їм частину країни як "подарунок" за холодний геноцид? І чи надовго це зупинить ru-людожерство?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок низки ракетних ударів Росії по енергетичних об'єктах України, українців закликали обмежити електропостачання, аби не перевантажувати мережу під час ремонту. Агентство розкривало усі подробиці про віялові відключення.

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