Холодний фронт змінює погоду: де в Україні сьогодні литиме дощ і похолодає до +10

22 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями: у частині областей вдень пройде невеликий дощ і сильно похолодає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Вдень у більшості центральних та південних областей місцями пройде невеликий дощ.
Вітер переважно західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Синоптики розповіли, якою вдень і вночі буде температура повітря 22 вересня:
Нагадаємо, з 21 вересня значні дощі вже накрили деякі області - спочатку вони заливали західні області, далі перейшли на Житомирську, Київську та Чернігівську.
Нагадаємо, до цього більшість вихідних в Україні була сухою, а з понеділка погоду змінив холодніший атмосферний фронт.
Синоптики тоді попереджали про зниження температури на чотири-шість градусів практично по всій країні, крім півдня та сходу.