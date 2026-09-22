Холодний фронт змінює погоду: де в Україні сьогодні литиме дощ і похолодає до +10

Яка погода очікується вдень 22 вересня

Вдень у більшості центральних та південних областей місцями пройде невеликий дощ.

Вітер переважно західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Синоптики розповіли, якою вдень і вночі буде температура повітря 22 вересня:

у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині - вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15 градусів;

на сході та південному сході країни - вночі 11-16 градусів, вдень 19-24 градуси;

на решті території - вночі 7-12 градусів, вдень 12-17 градусів.

Фото: якою буде погода 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, з 21 вересня значні дощі вже накрили деякі області - спочатку вони заливали західні області, далі перейшли на Житомирську, Київську та Чернігівську.