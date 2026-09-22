Холодный фронт изменит погоду: где в Украине сегодня будет лить дождь и похолодает до +10

22 сентября в Украине облачно с прояснениями: в части областей днем пройдет небольшой дождь и сильно похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Днем в большинстве центральных и южных областей пройдет небольшой дождь.
Ветер преимущественно западный, скоростью 5-10 метров в секунду.
Синоптики рассказали, какой днем и ночью будет температура воздуха 22 сентября:
Напомним, с 21 сентября значительные дожди уже накрыли некоторые области - сначала они заливали западные области, затем перешли на Житомирскую, Киевскую и Черниговскую.
Напомним, до этого на выходных в Украине было сухо, а с понедельника погоду сменил более холодный атмосферный фронт.
Синоптики тогда предупреждали о понижении температуры на четыре-шесть градусов практически по всей стране, кроме юга и востока.