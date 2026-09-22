Холодный фронт изменит погоду: где в Украине сегодня будет лить дождь и похолодает до +10

Какая погода ожидается днем 22 сентября

Днем в большинстве центральных и южных областей пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Синоптики рассказали, какой днем и ночью будет температура воздуха 22 сентября:

в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой - ночью 4-9 градусов тепла, днем 10-15 градусов;

на востоке и юго-востоке страны - ночью 11-16 градусов, днем 19-24 градуса;

на остальной территории - ночью 7-12 градусов, днем 12-17 градусов.

Фото: какой будет погода 22 сентября (инфографика РБК-Украина)

Напомним, с 21 сентября значительные дожди уже накрыли некоторые области - сначала они заливали западные области, затем перешли на Житомирскую, Киевскую и Черниговскую.