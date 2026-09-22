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Холодный фронт изменит погоду: где в Украине сегодня будет лить дождь и похолодает до +10

07:00 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: какой будет погода в Украине 22 сентября (Getty Images)

22 сентября в Украине облачно с прояснениями: в части областей днем пройдет небольшой дождь и сильно похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Какая погода ожидается днем 22 сентября

Днем в большинстве центральных и южных областей пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Синоптики рассказали, какой днем и ночью будет температура воздуха 22 сентября:

  • в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой - ночью 4-9 градусов тепла, днем 10-15 градусов;
  • на востоке и юго-востоке страны - ночью 11-16 градусов, днем 19-24 градуса;
  • на остальной территории - ночью 7-12 градусов, днем 12-17 градусов.

Фото: какой будет погода 22 сентября (инфографика РБК-Украина)

Напомним, с 21 сентября значительные дожди уже накрыли некоторые области - сначала они заливали западные области, затем перешли на Житомирскую, Киевскую и Черниговскую.

Напомним, до этого на выходных в Украине было сухо, а с понедельника погоду сменил более холодный атмосферный фронт.

Синоптики тогда предупреждали о понижении температуры на четыре-шесть градусов практически по всей стране, кроме юга и востока.

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