Холодний фронт перетинає Україну: як зміниться погода сьогодні

Сьогодні, 23 червня, Україну перетинає холодний атмосферний фронт - більшість областей накриють дощі з грозами та шквалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
За словами синоптика, холодний атмосферний фронт, який наближався до України напередодні, сьогодні перетинатиме територію країни.
У більшості регіонів прогнозуються короткочасні дощі та грози. Подекуди можливе посилення вітру до шквалистих поривів.
За прогнозом, у другій половині дня на півночі країни, а також на Волині та Рівненщині опади поступово припинятимуться, з'являться прояснення.
Температура повітря вдень становитиме:
Фото: якою буде погода в Україні 23 червня (інфографіка РБК-Україна)
За даними Укргідрометцентру, у столиці очікується мінлива хмарність.
Вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують.
Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
Тим часом у більшості країн Західної Європи очікується сильна спека.
За словами Наталки Діденко, температура повітря там підніматиметься до +32...+39 градусів, а подекуди досягатиме +40...+42 градусів.
Зокрема, у Лондоні прогнозують до +35 градусів, тоді як у Парижі та Мадриді температура може наблизитися до позначки +40 градусів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди до кінця тижня - переважатиме комфортна літня погода, хоча місцями можливі дощі та грози.
Також синоптики розповіли, яких максимальних температур варто очікувати найближчими днями та які наслідки глобальних кліматичних змін чекають на Україну.