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Холодний фронт перетинає Україну: як зміниться погода сьогодні

07:00 23.06.2026 Вт
2 хв
Поки Європа знемагає від спеки, в Україні буде значно комфортніше
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 23 червня (Getty Images)

Сьогодні, 23 червня, Україну перетинає холодний атмосферний фронт - більшість областей накриють дощі з грозами та шквалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Якою буде погода в Україні

За словами синоптика, холодний атмосферний фронт, який наближався до України напередодні, сьогодні перетинатиме територію країни.

У більшості регіонів прогнозуються короткочасні дощі та грози. Подекуди можливе посилення вітру до шквалистих поривів.

За прогнозом, у другій половині дня на півночі країни, а також на Волині та Рівненщині опади поступово припинятимуться, з'являться прояснення.

Температура повітря вдень становитиме:

  • у більшості областей +24...+29 градусів;
  • на півдні та південному сході +27...+32 градуси.

Фото: якою буде погода в Україні 23 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, у столиці очікується мінлива хмарність.

Вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують.

Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • у Київській області вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+28;
  • у Києві вночі +18...+20 градусів, вдень +26...+28.

Спека накриє Європу

Тим часом у більшості країн Західної Європи очікується сильна спека.

За словами Наталки Діденко, температура повітря там підніматиметься до +32...+39 градусів, а подекуди досягатиме +40...+42 градусів.

Зокрема, у Лондоні прогнозують до +35 градусів, тоді як у Парижі та Мадриді температура може наблизитися до позначки +40 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди до кінця тижня - переважатиме комфортна літня погода, хоча місцями можливі дощі та грози.

Також синоптики розповіли, яких максимальних температур варто очікувати найближчими днями та які наслідки глобальних кліматичних змін чекають на Україну.

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