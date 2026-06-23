Холодный фронт пересекает Украину: как изменится погода сегодня

Сегодня, 23 июня, через Украину проходит холодный атмосферный фронт - в большинстве областей пройдут дожди с грозами и шквалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
По словам синоптика, холодный атмосферный фронт, который накануне приближался к Украине, сегодня будет пересекать территорию страны.
В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Местами возможно усиление ветра до шквалистых порывов.
По прогнозу, во второй половине дня на севере страны, а также на Волыни и в Ровенской области осадки постепенно прекратятся, появятся прояснения.
Температура воздуха днем составит:
Фото: какая будет погода в Украине 23 июня (инфографика РБК-Украина)
По данным Укргидрометцентра, в столице ожидается переменная облачность.
Ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, а днем существенных осадков не прогнозируется.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
Между тем в большинстве стран Западной Европы ожидается сильная жара.
По словам Натальи Диденко, температура воздуха там будет подниматься до +32...+39 градусов, а местами достигнет +40...+42 градусов.
В частности, в Лондоне прогнозируют до +35 градусов, тогда как в Париже и Мадриде температура может приблизиться к отметке +40 градусов.
Напомним, ранее РБК-Украина подготовило подробный прогноз погоды до конца недели - в основном будет комфортная летняя погода, хотя местами возможны дожди и грозы.
Также синоптики рассказали, каких максимальных температур стоит ожидать в ближайшие дни и какие последствия глобальных климатических изменений ждут Украину.