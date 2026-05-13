Холодний фронт накрив Україну: де чекати зливи, шквали та грози сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, активний атмосферний фронт вже охопив західні області та поступово рухається на схід.

Він формує нестійку погоду з опадами різної інтенсивності, грозами та місцями шквальним вітром.

"Поза його впливом перебуватимуть вже більшість західних областей, а вночі також і східних. За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря. Тиск і вологість зазнаватимуть коливань", - йдеться у повідомленні.

Дощі, грози і шквали по регіонах

Сьогодні в більшості регіонів України прогнозують:

помірні дощі;

грози (переважно у центральних та південних областях);

місцями сильні зливи;

шквали до 15-20 м/с.

Вітер переважатиме північно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

ніч: +9…+14 градусів, у західних областях +4…+9 градусів

день: +17…+22 градусів, на заході, Житомирщині, Вінниччині та Київщині +13…+18 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 13 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

Як повідомила Діденко, сьогодні у Києві відчутно похолоднішає, стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.

За її словами, дощ у столиці очікується тільки вранці, а вдень опади разом з атмосферним фронтом відійдуть далі у східному напрямку.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, потепління очікується вихідними, але в ці дні також можливі дощі.