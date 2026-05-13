UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Холодний фронт накрив Україну: де чекати зливи, шквали та грози сьогодні

07:00 13.05.2026 Ср
2 хв
Очікується різке погіршення погодних умов
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 13 травня (Getty Images)

Сьогодні, 13 травня, холодний атмосферний фронт проходить через Україну, приносячи дощі, грози та шквали, а разом із ним - відчутне похолодання майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Різке похолодання та дощі: в Україну заходить холодний атмосферний фронт

Погода в Україні

За даними синоптиків, активний атмосферний фронт вже охопив західні області та поступово рухається на схід.

Він формує нестійку погоду з опадами різної інтенсивності, грозами та місцями шквальним вітром.

"Поза його впливом перебуватимуть вже більшість західних областей, а вночі також і східних. За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря. Тиск і вологість зазнаватимуть коливань", - йдеться у повідомленні.

Дощі, грози і шквали по регіонах

Сьогодні в більшості регіонів України прогнозують:

  • помірні дощі;
  • грози (переважно у центральних та південних областях);
  • місцями сильні зливи;
  • шквали до 15-20 м/с.

Вітер переважатиме північно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • ніч: +9…+14 градусів, у західних областях +4…+9 градусів
  • день: +17…+22 градусів, на заході, Житомирщині, Вінниччині та Київщині +13…+18 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 13 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

Як повідомила Діденко, сьогодні у Києві відчутно похолоднішає, стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.

За її словами, дощ у столиці очікується тільки вранці, а вдень опади разом з атмосферним фронтом відійдуть далі у східному напрямку.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, потепління очікується вихідними, але в ці дні також можливі дощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

Також РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди до кінця цього тижня по Україні.

А ще пояснювали, чому носити сонцезахисні окуляри краще навіть тоді, коли на небі хмари.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в УкраїніЕкологіяПогода в Києві