Холодницкому предоставили госохрану по решению Порошенко

УГО уже два года охраняет Холодницкого по решению Порошенко, нарушающему закон

Заместитель генпрокурора, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уже второй год находится под охраной Управления государственной охраны (УГО). Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Петр Порошенко 19 ноября 2016 года, передает bihus.info.

Ранее Холодницкий сообщил, что обратился в ГПУ и Администрацию президента с просьбой о госохране за попытки поджога дверей его квартиры в 2016 году, о которых ранее нигде не сообщалось.

"Меня не вызывали ни разу.. был вопрос. Чтобы этот вопрос глобально решить, чтобы каждый раз не паниковать и не делать шаги, я обратился с соответствующим письмом и в Администрацию президента, и к генеральному прокурору", - сообщил глава САП.

Холодницкий уточнил, что обратился за охраной в первой половине 2016 года, а получил в ноябре. То есть поджог и обращения должны были произойти ориентировочно через полгода после назначения на должность.

Бывший коллега - директор Антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что знал об обращении Холодницкого в АП за охраной, однако о поджоге квартиры не слышал.

Отметим, что должность, на которую по собственному желанию избирался Холодницкий, не предусматривает автоматическое обеспечение охраной за счет госбюджета. Но в случае реальной угрозы жизни охранять его должна полиция.

Также отмечается, что президент не наделен правом предоставлять УГО замгенпрокурору. В частности, закон, регулирующий деятельность УГО, определяет ограниченный круг должностных лиц, которым президент может предоставлять охрану от подконтрольного ему органа. Таким образом, глава государства может обеспечить охраной УГО народного депутата, члена Кабинета министров, судей Конституционного и Верховного суда, руководителей центральных органов исполнительной власти, председателя Нацбанка, если им угрожает опасность.

Напомним, в июле 2017 года Холодницкий заявил об угрозах в свой адрес. Сообщалось, что перед кабинетом Холодницкого появилась охрана и рамка-металлоискатель.