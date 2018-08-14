Холодницькому надали держохорону за рішенням Порошенка

УДО вже два роки охороняє Холодницького за рішенням Порошенка, яке порушує закон

Заступник генпрокурора, голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький вже другий рік знаходиться під охороною Управління державної охорони (УДО). Відповідне розпорядження підписав президент України Петро Порошенко 19 листопада 2016 року, передає bihus.info.

Раніше Холодницький повідомив, що звернувся в генпрокуратуру і Адміністрацію президента з проханням про держохорону за спроби підпалу дверей його квартири в 2016 році, про які раніше ніде не повідомлялося.

"Мене не викликали жодного разу.. було питання. Щоб це питання глобально вирішити, щоб кожен раз не панікувати і не робити кроки, я звернувся з відповідним листом і в Адміністрацію президента, і до генерального прокурора", - повідомив глава САП.

Холодницький уточнив, що звернувся за охороною в першій половині 2016 року, а отримав у листопаді. Тобто підпал та обігу повинні були відбутися орієнтовно через півроку після призначення на посаду.

Колишній колега - директор Антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що знав про звернення Холодницького в АП за охороною, однак про підпал квартири не чув.

Зазначимо, що посада, на яку за власним бажанням обирався Холодницький, не передбачає автоматичне забезпечення охороною за рахунок держбюджету. Але в разі реальної загрози життю охороняти його повинна поліція.

Також наголошується, що президент не наділений правом надавати УДО замгенпрокурора. Зокрема, закон, що регулює діяльність УДО, визначає обмежене коло посадових осіб, яким президент може надавати охорону від підконтрольного йому органу. Таким чином, глава держави може забезпечити охороною УДО народного депутата, члена Кабінету міністрів, суддів Конституційного та Верховного суду, керівників центральних органів виконавчої влади, голови Нацбанку, якщо їм загрожує небезпека.

Нагадаємо, в липні 2017 року Холодницький заявив про погрози на свою адресу. Повідомлялося, що перед кабінетом Холодницкого з'явилася охорона і рамку-металошукач.