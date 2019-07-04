Холодницкий заявил об опасениях по приговору Труханову

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) может обжаловать приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, если он не удовлетворит прокуратуру. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире "112-Украина".

Холодницкий выразил опасения, что приговор Малиновского суда не удовлетворит прокуратуру.

"У нас есть определенные опасения, но если приговор будет таким, какой нас не удовлетворит, то конечно будем обжаловать. Также и сторона защиты. Если ее не удовлетворит приговор, который вынесет суд, они также будут обжаловать", - сказал он.

Напомним, сегодня, 4 июля, в Малиновском суде зачитывают приговор Труханову. Во время заседания суд "заминировали". В связи с этим начался вынужденный перерыв, правоохранители эвакуировали посетителей и сотрудников суда. По оценкам судей, без учета таких внеплановых перерывов, чтение приговора займет примерно 25 часов.

РБК-Украина писало, что НАБУ и САП подозревают чиновников горсовета Одессы, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". САП просит мэру 12 лет тюрьмы. Также прокуратура требует наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана.