Холодницький заявив про побоювання щодо вироку Труханову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) може оскаржити вирок меру Одеси Геннадію Труханову, якщо він не задовольнить прокуратуру. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький в ефірі "112-Україна".

Холодницький висловив побоювання, що вирок Малинівського суду не задовольнить прокуратуру.

"У нас є певні побоювання, але якщо вирок буде таким, який нас не задовольнить, то, звичайно, будемо оскаржувати. Також і сторона захисту. Якщо її не задовольнить вирок, який винесе суд, вони також будуть оскаржувати", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, в Малинівському суді зачитують вирок Труханову. Під час засідання суд "замінували". У зв'язку з цим почалась вимушена перерва, правоохоронці евакуювали відвідувачів та працівників суду. За оцінками суддів, без урахування таких позапланових перерв, читання вироку займе приблизно 25 годин.

РБК-Україна писало, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради Одеси, в тому числі і Труханова, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". САП просить меру 12 років в'язниці. Також прокуратура вимагає покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана.