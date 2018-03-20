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Холодницкий выполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 15:30
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Холодницкий и Ситник завтра отправляются в Брюссель

Назар Холодницкий выполняет обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в обычном режиме. Об этом РБК-Украина сообщили в САП.

"Назар Холодницкий выполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Завтра он вместе с директором НАБУ (Артем Сытник, - ред.) отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели. Запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ-САП", - сообщил собеседник.

Отметим, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что Холодницкий может подать в отставку.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 21 марта в Европарламенте состоится круглый стол по вопросам борьбы с коррупцией в Украине, на котором будет докладывать Сытник. Кроме того, 22 марта в Брюсселе состоится Конференция с участием Ситника относительно состояния антикоррупционных реформ в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Холодницький анонсировал пополнение в САП.

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Теги: Назар Холодницкий, САП
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