Назар Холодницкий выполняет обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в обычном режиме. Об этом РБК-Украина сообщили в САП.

"Назар Холодницкий выполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Завтра он вместе с директором НАБУ (Артем Сытник, - ред.) отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели. Запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ-САП", - сообщил собеседник.

Отметим, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что Холодницкий может подать в отставку.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 21 марта в Европарламенте состоится круглый стол по вопросам борьбы с коррупцией в Украине, на котором будет докладывать Сытник. Кроме того, 22 марта в Брюсселе состоится Конференция с участием Ситника относительно состояния антикоррупционных реформ в Украине.

В Європарламенті 21 березня відбудеться круглий стіл з питань боротьби з корупцією в Україні за ініціативи Центру Європейської політики. Доповідатиме директор #НАБУ Артем Ситник. — NAB Ukraine (@nab_ukr) March 20, 2018

У Брюсселі 22 березня відбудеться Конференція за участю Артема Ситника щодо стану антикорупційних реформ в Україні. #НАБУ #Європарламент #Брюссель — NAB Ukraine (@nab_ukr) March 20, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Холодницький анонсировал пополнение в САП.