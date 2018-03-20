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Холодницький виконує обов’язки керівника САП в звичайному режимі

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 15:30
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Холодницький та Ситник завтра вирушають до Брюсселю

Назар Холодницький виконує обов’язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в звичайному режимі. Про це РБК-Україна повідомили у САП.

"Назар Холодницький виконує обов’язки керівника САП в звичайному режимі. Завтра він разом з директором НАБУ (Артем Ситник, - ред.) вирушає в Брюссель на робочі зустрічі до кінця тижня. Заплановані зустрічі з депутатами Європарламенту, серед тем обговорення - робота антикорупційних органів в Україні, створення антикорупційного суду та законодавче забезпечення роботи НАБУ-САП", - повідомив співрозмовник.

Зазначимо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що Холодницький може подати у відставку.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, 21 березня в Європарламенті відбудеться круглий стіл з питань боротьби з корупцією в Україні, на якому доповідатиме Ситник. Крім того, 22 березня у Брюсселі відбудеться Конференція за участю Ситника щодо стану антикорупційних реформ в Україні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Холодницький анонсував поповнення у САП.

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Теги: Назар Холодницкий, САП
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