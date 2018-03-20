Назар Холодницький виконує обов’язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в звичайному режимі. Про це РБК-Україна повідомили у САП.

"Назар Холодницький виконує обов’язки керівника САП в звичайному режимі. Завтра він разом з директором НАБУ (Артем Ситник, - ред.) вирушає в Брюссель на робочі зустрічі до кінця тижня. Заплановані зустрічі з депутатами Європарламенту, серед тем обговорення - робота антикорупційних органів в Україні, створення антикорупційного суду та законодавче забезпечення роботи НАБУ-САП", - повідомив співрозмовник.

Зазначимо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що Холодницький може подати у відставку.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, 21 березня в Європарламенті відбудеться круглий стіл з питань боротьби з корупцією в Україні, на якому доповідатиме Ситник. Крім того, 22 березня у Брюсселі відбудеться Конференція за участю Ситника щодо стану антикорупційних реформ в Україні.

В Європарламенті 21 березня відбудеться круглий стіл з питань боротьби з корупцією в Україні за ініціативи Центру Європейської політики. Доповідатиме директор #НАБУ Артем Ситник. — NAB Ukraine (@nab_ukr) March 20, 2018

У Брюсселі 22 березня відбудеться Конференція за участю Артема Ситника щодо стану антикорупційних реформ в Україні. #НАБУ #Європарламент #Брюссель — NAB Ukraine (@nab_ukr) March 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Холодницький анонсував поповнення у САП.