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Холодницький розповів про перспективи кримінального переслідування Порошенка

Новини » Політика    10.06.2019 - 14:50
Холодницький розповів про перспективи кримінального переслідування Порошенка
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

У Порошенка поки немає ніякого процесуального статусу

Для доказів причетності п'ятого президента Петра Порошенка до корупційних злочинів у сфері енергетики необхідно провести слідство. Про це голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Холодницький нагадав, що керівник компанії "Энергомережа" Дмитро Крючков повідомив про скоєння низки злочинів, назвавши ряд осіб, в тому числі і Порошенко, "вказавши на нього як на можливого фігуранта".

"Тому згідно з нормами КПК це було зареєстровано в ЄРДР", - сказав Холодницький, зазначивши, що станом на 6 червня процесуального статусу у Порошенка немає ніякого, оскільки слідство тільки почалося.

"Про якісь результати можна говорити, коли детективи покажуть чи не покажуть доказову базу. Якщо будуть докази - ви про це дізнаєтеся чи не першими. Якщо доказів не буде, то про ухвалення остаточного рішення про закриття справи ви також дізнаєтеся, це не буде сховано. Але щоб зробити якісь висновки, треба провести слідство", - додав глава САП.

Нагадаємо, в наприкінці травня САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенко.

Зазначимо, колишнього народного депутата Дмитра Крючкова підозрюють у нанесенні шкоди на суму понад 346 млн гривень. У квітні минулого року його екстрадували з Німеччини.

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