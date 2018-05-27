Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Холодницкий рассказал о делах Труханова, Охендовского и сына Авакова

НовостиПолитика    27.05.2018 - 23:59
Фото: Назар Холодницкий (УНИАН)
Фото: Назар Холодницкий (УНИАН)

Холодницкий отметил, что не общался с Геннадием Трухановым

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий рассказал о состоянии дел председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, мэра Одессы Геннадия Труханова и сына главы МВД Александра Авакова. Об этом Назар Холодницкий сообщил в интервью программе "Завтра".

"Мною было подписано подозрение по Охендовскому. Детективы сказали, что у них достаточно данных для объявления подозрения. У меня тогда были сомнения, но подозрение - это одна из стадий процесса, чтобы следствие могло двигаться. Дальше мы должны были получить международно-правовые поручения. Далее мы приостановили производство, пока не получим от всех наших коллег от иностранных стран ответы, чтобы понять, есть ли состав преступления. Дело не закрыто", - сказал Холодницкий.

Назар Холодницкий также рассказал о состоянии дела сына главы МВД Александра Авакова.

"В отношении сына министра МВД (Александра Авакова, - ред..).. суд решил со временем смягчить условия. Мы свою позицию высказали, к нам не прислушались. Тем не менее, решение суда есть. Нет в стране такой должности как "сын министра". Были также причастны бывшие высокопоставленные чиновники, поэтому акцент делать на сыне министра я не могу и не буду", - заявил он.

Он также отметил, что не общался с Геннадием Трухановым.

"Дело Труханова. Первое, меня обвинили, что я знал о передвижениях Труханова за пределами страны. Я ни одного дня не общался ни с мэром Одессы, ни с его работниками. Обвинять меня после того, как я сам лично подписал подозрение – странно", - сообщил глава САП.

Напомним, ранее Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт по делу экс-главы Государственной фискальной службы (ДФС) Романа Насирова могут зачитывать около 2 лет.

Полиция задокументировала противоправную деятельность 35 футбольных клубов ВСП отстранил разоблаченную на взятке судью Окружного админсуда Киева
Теги публикации: Михаил Охендовский, Арсен Аваков, Геннадий Труханов, Назар Холодницкий, САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top