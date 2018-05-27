Холодницкий рассказал о делах Труханова, Охендовского и сына Авакова

Холодницкий отметил, что не общался с Геннадием Трухановым

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий рассказал о состоянии дел председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, мэра Одессы Геннадия Труханова и сына главы МВД Александра Авакова. Об этом Назар Холодницкий сообщил в интервью программе "Завтра".

"Мною было подписано подозрение по Охендовскому. Детективы сказали, что у них достаточно данных для объявления подозрения. У меня тогда были сомнения, но подозрение - это одна из стадий процесса, чтобы следствие могло двигаться. Дальше мы должны были получить международно-правовые поручения. Далее мы приостановили производство, пока не получим от всех наших коллег от иностранных стран ответы, чтобы понять, есть ли состав преступления. Дело не закрыто", - сказал Холодницкий.

Назар Холодницкий также рассказал о состоянии дела сына главы МВД Александра Авакова.

"В отношении сына министра МВД (Александра Авакова, - ред..).. суд решил со временем смягчить условия. Мы свою позицию высказали, к нам не прислушались. Тем не менее, решение суда есть. Нет в стране такой должности как "сын министра". Были также причастны бывшие высокопоставленные чиновники, поэтому акцент делать на сыне министра я не могу и не буду", - заявил он.

Он также отметил, что не общался с Геннадием Трухановым.

"Дело Труханова. Первое, меня обвинили, что я знал о передвижениях Труханова за пределами страны. Я ни одного дня не общался ни с мэром Одессы, ни с его работниками. Обвинять меня после того, как я сам лично подписал подозрение – странно", - сообщил глава САП.

Напомним, ранее Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт по делу экс-главы Государственной фискальной службы (ДФС) Романа Насирова могут зачитывать около 2 лет.