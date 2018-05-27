Холодницький розказав про справи Труханова, Охендовського та сина Авакова

Холодницький зазначив, що не спілкувався з Геннадієм Трухановим

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький розказав про стан справ голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, мера Одеси Геннадія Труханова та сина глави МВС Олександра Авакова. Про це Назар Холодницький повідомив в інтерв’ю програмі "Завтра".

"Мною була підписана підозра по Охендовському. Детективи сказали, що у них достатньо даних для оголошення підозри. В мене тоді були сумніви, але підозра - це одна із стадій процесу, щоб слідство могло рухатись. Далі ми мали отримати міжнародно-правові доручення. Далі ми призупинили провадження, поки не отримаємо від всіх наших колег від іноземних країн відповіді, щоб зрозуміти, чи є склад злочину. Справа не закрита", - сказав Холодницький.

Назар Холодницький також розказав про стан справи сина глави МВС Олександра Авакова.

"Щодо сина міністра МВС (Олександра Авакова, - ред..).. суд вирішив з часом пом’якшити умови. Ми свою позицію висловили, до нас не прислухалися. Тим не менше, рішення суду є. Немає в країні такої посади як "син міністра". Були також причетні колишні високопосадовці, тому акцент робити на синові міністра я не можу і не буду", - заявив він.

Він також зазначив, що не спілкувався з Геннадієм Трухановим.

"Справа Труханова. Перше, мене звинуватили, що я знав про пересування Труханова за межами країни. Я жодного дня не спілкувався ані з мером Одеси, ані з його працівниками. Звинувачувати мене після того, як я сам особисто підписав підозру – дивно", - повідомив глава САП.

Нагадаємо, раніше Назар Холодницький заявив, що обвинувальний акт у справі екс-глави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова можуть зачитувати близько 2 років.