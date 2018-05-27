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Холодницкий заявил, что обвинительный акт Насирову могут зачитывать около 2 лет

НовостиПолитика    27.05.2018 - 23:38
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Холодницкий заявил, что обвинительный акт Насирову могут читать более 20 месяцев

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт по делу экс-главы Государственной фискальной службы (ДФС) Романа Насирова могут зачитывать около 2 лет. Об этом Назар Холодницкий сообщил в интервью программе "Завтра".

"Дело Насирова направлено в суд. Сторона защиты имела право, чтобы им был озвучен весь обвинительный акт. Сейчас заседания идут раз в месяц. Судебный процесс продолжается. При таком темпе, если зачитывать обвинительный акт раз в месяц, то посчитайте сколько это будет тянуться, это минимум 20 с чем-то месяцев. Мы на 2 года можем лишь затянуть процесс зачитывания акта. Но это требование УПК и адвокаты им воспользовались. Если мы в этом откажем, то это будет основанием для отмены обвинительного приговора. Детективы свое дело сделали, теперь дело за судом", - сообщил Холодницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева в ходе заседания 16 мая 2018 года принял решение вернуть экс-главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову паспорт гражданина Украины.

Как отмечается, 7 декабря 2017 года прокуроры САП начали зачитывать полный текст обвинительного акта в отношении Насирова, который состоит из 774 страниц, пока зачитано 200 страниц.

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Теги публикации: Роман Насиров, Назар Холодницкий, САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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