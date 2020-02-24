Холодницкий ожидает завершения расследований по Гладковскому и Дубневичу в марте-апреле

Расследование по делам бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и народного депутата Ярослава Дубневича должны завершиться в марте-апреле. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

По его словам, в случае расследования дела с подозрением более шести месяцев возникают вопросы к правоохранителям.

"Думаю, что в марте-апреле нужно ставить точку в этих производствах. Там сроки следствия еще есть, но если дела с подозреваемыми расследуются более шести месяцев, то возникает логичный вопрос: а что же тогда делали ранее, если вы до сих пор не готовы", - сообщил Холодницкий.

Напомним, Гладковского подозревают в злоупотреблении властью при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу. Экс-заместителя секретаря СНБО задержали в октябре 2019 года. Позже ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог на сумму более 10 млн гривен.

Ярослава Дубневича обвиняют в легализации вместе с его братом 2 млрд грн и недостоверном декларировании доходов. 20 февраля ВАКС продолжил Дубневичу обязательства. В частности, нардеп до 5 апреля обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.