Холодницкий назвал дату своей отставки

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Холодницкий считает, что на этом "жизнь не заканчивается"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября закончиться срок его полномочий. Об этом Холодницкий рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, никто не может сказать, что будет в ноябре. Но Холодницкий считает, что на этом "жизнь не заканчивается".

"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться на посту, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", - отметил он.

Отметим, послы стран "Большой семерки" (G7) заявляли, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее директор НАБУ Сытник назвал условие для своей отставки.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровенской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.