Холодницький назвав дату своєї відставки

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Холодницький вважає, що на цьому "життя не закінчується"

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що не буде триматися за своє місце, коли 30 листопада закінчитися термін його повноважень. Про це Холодницький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ніхто не може сказати, що буде в листопаді. Але Холодницький вважає, що на цьому "життя не закінчується".

"Можу запевнити, що я за своє крісло не тримаюся і шукати якісь юридичні "лазівки", щоб залишитися на посаді, точно не буду. Хоча вони є, скажу вам по секрету. Але я цього робити не буду", - зазначив він.

Зазначимо, посли країн "Великої сімки" (G7) заявили, що призначення і звільнення керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повинно відбуватися згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, раніше директор НАБУ Ситник назвав умову для своєї відставки.

Раніше повідомлялося, що Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.