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Холодніше, але є і "плюс". Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна, Четвер 02 листопада 2023 07:00
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Холодніше, але є і "плюс". Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 2 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні 2 листопада без дощів. Але температура повітря відчутно знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"2 листопада в Україні дощ припиниться, прийде антициклон", - розповіла вона.

За даними синоптика, температура повітря очікується помірною. А саме:

  • в більшості регіонів - +12...+15 градусів;
  • на півдні до +20 градусів;
  • на північному сході, +10...+12 градусів.

Що стосується столиці, то у Києві четвер очікується порівняно теплим, +12, +13 градусів, а дощ малоймовірний.

Рекорди погоди в Києві

В останній день жовтня було зафіксовано новий температурний рекорд, який побив "позначки" 1926 року.

Крім цього, 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С". Цей показник на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року.

А 28 жовтня у Києві був побитий рекорд максимальної швидкості вітру. Цього дня вона досягла рекордних 20 м/с, повторивши попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році.

Наразі погода в Києві встановила вже більше 40 рекордів з початку 2023 року.

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