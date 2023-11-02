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Холоднее, но есть и "плюс". Синоптик дала прогноз на сегодня

Украина, Четверг 02 ноября 2023 07:00
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Холоднее, но есть и "плюс". Синоптик дала прогноз на сегодня Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 2 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине 2 ноября будет без дождей. Но температура воздуха ощутимо снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"2 ноября в Украине дождь прекратится, придет антициклон", - рассказала она.

По данным синоптика, температура воздуха ожидается умеренной. А именно:

  • на большей части территории - +12...+15 градусов;
  • на юге до +20 градусов;
  • на северо-востоке, +10...+12 градусов.

Что касается столицы, то в Киеве четверг ожидается сравнительно теплым, +12, +13 градусов, а дождь маловероятный.

Рекорды погоды в Киеве

В последний день октября был зафиксирован новый температурный рекорд, побивший "отметки" 1926 года.

Кроме этого, 30 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С". Этот показатель на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.

А 28 октября в Киеве был побит рекорд максимальной скорости ветра. В этот день она достигла рекордных 20 м/с, повторив предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году.

На данный момент погода в Киеве установила уже более 40 рекордов с начала 2023 года.

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