Холодні батареї чи ледь тепла вода: як офіційно вимагати перерахунок комуналки

Як поскаржитися на неякісну послугу

Перш за все споживач має письмово звернутися до надавача послуг і повідомити про порушення. Це можна зробити рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто. В останньому випадку на своїй копії звернення варто отримати в канцелярії відмітку про його отримання.

Після цього виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку має прибути на виклик споживача у строки, визначені договором про надання відповідної послуги, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання претензії.

За результатами перевірки складається акт-претензія у двох примірниках. Один передають споживачеві, другий залишається у виконавця комунальної послуги або управителя будинку.

Що робити, якщо надавач послуг не погоджується

Якщо споживач та представник надавача послуг не дійшли згоди щодо підтвердження порушень, акт-претензія підписується із зауваженнями. Вони є невід'ємною частиною документа.

Результати перевірки якості надання комунальних послуг можна оскаржити в суді.

Якщо представник надавача послуг не з'явився протягом доби або без обґрунтування відмовляється підписувати акт-претензію, документ вважається дійсним, якщо його підписали щонайменше двоє споживачів. При цьому вони мають зазначити свої ПІБ, адреси та поставити підписи.

Після цього акт-претензію потрібно надіслати виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом.

Куди звертатися, якщо проблему не вирішили

Якщо виконавець комунальних послуг або управитель багатоквартирного будинку протягом п'яти робочих днів після реєстрації акта не надає відповіді, споживач має право звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем проживання.

Держпродспоживслужба зазначає, що механізм захисту прав споживачів передбачений Законом України "Про житлово-комунальні послуги" та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1145.