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Холодные батареи или еле теплая вода: как официально требовать перерасчет коммуналки

09:50 12.09.2026 Сб
2 мин
Украинцам рассказали, как правильно писать претензии к поставщикам коммунальных услуг
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Куда жаловаться на холодные батареи во время отопительного сезона? (Getty Images)

Отсутствие отопления, перебои с водоснабжением или недостаточная температура горячей воды являются основаниями требовать надлежащего качества коммунальных услуг. Если услуга не соответствует установленным требованиям, можно оформить акт-претензию.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Как пожаловаться на некачественную услугу

Прежде всего потребитель должен в письменном виде обратиться к предоставлятелю услуг и сообщить о нарушении. Это можно сделать заказным письмом с уведомлением о вручении или лично. В последнем случае на своей копии обращение следует получить в канцелярии отметку о его получении.

После этого исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома должен прибыть по вызову потребителя в сроки, определенные договором о предоставлении соответствующей услуги, но не позднее чем в течение суток с момента получения претензии.

По результатам проверки составляется акт-претензия в двух экземплярах. Один передают потребителю, второй остается у поставщика коммунальной услуги или управляющего дома.

Что делать, если поставщик услуг не соглашается

Если потребитель и представитель поставщика услуг не пришли к согласию по подтверждению нарушений, акт-претензия подписывается с замечаниями. Они являются неотъемлемой частью документа.

Результаты проверки качества предоставления коммунальных услуг можно обжаловать в суде.

Если представитель поставщика услуг не явился в течение суток или без обоснования отказывается подписывать акт-претензию, документ считается действительным, если его подписали не менее двух потребителей. При этом они должны указать свои ФИО, адреса и поставить подписи.

После этого акт-претензию нужно прислать поставщику коммунальной услуги или управляющему многоквартирным домом заказным письмом.

Куда обращаться, если проблему не решили

Если поставщик коммунальных услуг или управляющий многоквартирного дома в течение пяти рабочих дней после регистрации акта не дает ответа, потребитель вправе обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту жительства.

Госпродпотребслужба отмечает, что механизм защиты прав потребителей предусмотрен Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2018 года №1145.

Ранее РБК-Украина рассказывало, кто из украинцев может получить почти 20 тысяч гривен на отопление уже этой осенью.

Напомним, с 1 октября Пенсионный фонд проведет перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2026-2027 годов. Для большинства получателей выплаты будут продлены автоматически, однако отдельным категориям граждан нужно будет подать новое заявление и декларацию.

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