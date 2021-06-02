Холоднее нормы на 1 градус: климатологи подвели итоги весны в Киеве

Среднемесячная температура весны в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это на 1,0 градус ниже среднемноголетних значений.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
По данным наблюдений, весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормі, особенно апрель, в котором зафиксировано наибольшее отрицательное отклонение 2,0 градусов.
За весенний сезон в Киеве был зафиксирован лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха - 14,1 градусов тепла 1 апреля.
Холоднее всего было 10 и 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до 8,5 градусов мороза, а теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура поднялась до 25,1 градусов тепла.
Количество осадков в столице за весну составило 136 мм, что составляет 93% климатической нормы.
Среднемесячная температура мая в Киеве составила 14,4 градусов тепла. Это на 1,4 градуса ниже климатической нормы.
Отметим, в июне 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.