Холодніше за норму на 1 градус: кліматологи підбили підсумки весни в Києві

За даними спостережень, весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення 2,0 градусів.

За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря - 14,1 градусів тепла 1 квітня.

Найхолодніше було 10 та 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 8,5 градусів морозу, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура піднялась до 25,1 градусів тепла.

Кількість опадів у столиці за весну склала 136 мм, що становить 93% кліматичної норми.