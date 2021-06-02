Холодніше за норму на 1 градус: кліматологи підбили підсумки весни в Києві

Середньомісячна температура весни у Києві становила 8,4 градусів тепла. Це на 1,0 градус нижче середньобагаторічних значень.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
За даними спостережень, весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення 2,0 градусів.
За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря - 14,1 градусів тепла 1 квітня.
Найхолодніше було 10 та 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 8,5 градусів морозу, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура піднялась до 25,1 градусів тепла.
Кількість опадів у столиці за весну склала 136 мм, що становить 93% кліматичної норми.
Середньомісячна температура травня Києві становила 14,4 градусів тепла. Це на 1,4 градусів нижче за кліматичну норму.
Відзначимо, у червні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 18-22 градусів тепла, в горах 14-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.