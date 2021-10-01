"Холодная регламентная война": Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова

"Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах случалось. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют - "холодная регламентная война", - заявил Арахамия.



Давид Арахамия напомнил, что действующий спикер был делегирован от фракции "Слуга народа".



"Если человек больше не "слуга народа" или не совпадают у него мнения со "Слугой народа", он просто будет заменен, как все остальные должности, как в Кабинете министров", - добавил председатель фракции "Слуга народа".