"Холодна регламентна війна": Арахамія пояснив, чому ініціював відставку Разумкова

"Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали приймати закон про олігархів траплялося. Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають - "холодна регламентна війна", - заявив Арахамія.



Давид Арахамія нагадав, що чинний спікер був делегований від фракції "Слуга народу".



"Якщо людина більше не "слуга народу" чи не співпадають в неї думки зі "Слугою народу", вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів", - додав голова фракції "Слуга народу".