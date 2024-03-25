"Холодна смуга" із областей, а вночі навіть сніг. Якою буде погода в Україні завтра

"26 березня температура повітря в Україні очікується протягом дня +9...+13 градусів, а вздовж смуги Сумщина - Черкащина - Херсонщина аж до Криму буде трохи свіжіше, +6...+9 градусів", - розповіла вона.

За даними синоптика, дощі пройдуть у східних областях, у більшості центральних (окрім Вінниччини), місцями у північних областях та на півдні, окрім Одещини.

"У нічні години ще навіть подекуди ймовірний мокрий сніг. На заході завтра - без опадів, навіть із сонечком", - додала Діденко.

Погода у Києві

У Києві у вівторок дощ ймовірний вночі та вранці, вдень без опадів. Максимальна температура повітря передбачається в межах +10 градусів.