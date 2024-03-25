"Холодна смуга" із областей, а вночі навіть сніг. Якою буде погода в Україні завтра

Завтра, 26 березня, в Україні вимальовується так звана "холодна смуга" з областей, де температура повітря буде в рази нижчою, ніж скрізь. А вночі місцями можливий навіть сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"26 березня температура повітря в Україні очікується протягом дня +9...+13 градусів, а вздовж смуги Сумщина - Черкащина - Херсонщина аж до Криму буде трохи свіжіше, +6...+9 градусів", - розповіла вона.
За даними синоптика, дощі пройдуть у східних областях, у більшості центральних (окрім Вінниччини), місцями у північних областях та на півдні, окрім Одещини.
"У нічні години ще навіть подекуди ймовірний мокрий сніг. На заході завтра - без опадів, навіть із сонечком", - додала Діденко.
У Києві у вівторок дощ ймовірний вночі та вранці, вдень без опадів. Максимальна температура повітря передбачається в межах +10 градусів.
Як зазначила синоптик Наталка Діденко, схоже, що холод нарешті завершується, принаймні, в найближчій перспективі.
"Далі, аж до початку квітня, нас очікують чудові +15....+22 градуси!" - констатувала Діденко.
Зазначимо, що в Україні на цьому тижні очікується справжнє літнє тепло. Подекуди синоптики прогнозують температуру повітря до +26 градусів. Так, синоптик Ігор Кібальчич передбачає теплі дні в Україні в кінці березня. Температура місцями може досягти +23 градусів.
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