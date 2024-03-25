"Холодная полоса" из областей, а ночью даже снег. Какой будет погода в Украине завтра

"26 марта температура воздуха в Украине ожидается в течение дня +9...+13 градусов, а вдоль полосы Сумщина - Черкасщина - Херсонщина вплоть до Крыма будет немного свежее, +6...+9 градусов", - рассказала она.

По данным синоптика, дожди пройдут в восточных областях, в большинстве центральных (кроме Винницкой области), местами в северных областях и на юге, кроме Одесщины.

"В ночные часы еще даже кое-где вероятный мокрый снег. На западе завтра - без осадков, даже с солнышком", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник дождь возможен ночью и утром, днем без осадков. Максимальная температура воздуха предполагается в пределах +10 градусов.