UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Заморозки триватимуть. Де буде найтепліше 13 травня в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 13 травня, в Україні дощитиме. Вночі ймовірні заморозки, вдень також буде холодно, до 18°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних та Вінницький областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.
Погода в Україні 13 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода найближчими днями в Україні

14-15 травня погоду в Україні, на жаль, продовжуватиме визначати холодна повітряна маса з північних широт, спричиняючи вночі при проясненнях відчутне зниження температури повітря.

Атмосферні фронти в полі дещо зниженого тиску зумовлюватимуть в денні години нестійку погоду із захмареним небом та переважно невеликими дощами, що також перешкоджатиме прогріванню повітря.

Детальніше про погоду на тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день