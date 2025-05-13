Заморозки триватимуть. Де буде найтепліше 13 травня в Україні

Погода найближчими днями в Україні

14-15 травня погоду в Україні, на жаль, продовжуватиме визначати холодна повітряна маса з північних широт, спричиняючи вночі при проясненнях відчутне зниження температури повітря.

Атмосферні фронти в полі дещо зниженого тиску зумовлюватимуть в денні години нестійку погоду із захмареним небом та переважно невеликими дощами, що також перешкоджатиме прогріванню повітря.

Детальніше про погоду на тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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