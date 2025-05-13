Заморозки будут продолжаться. Где будет теплее всего 13 мая в Украине

Погода в ближайшие дни в Украине в ближайшие дни

14-15 мая погоду в Украине, к сожалению, будет продолжать определять холодная воздушная масса с северных широт, вызывая ночью при прояснениях ощутимое снижение температуры воздуха.

Атмосферные фронты в поле несколько пониженного давления будут обусловливать в дневные часы неустойчивую погоду с облачным небом и преимущественно небольшими дождями, что также будет препятствовать прогреву воздуха.

Подробнее о погоде на неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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