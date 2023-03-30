Холодна погода потриває, але антициклон вижене опади. Якою погода буде сьогодні

"В більшості областей України опадів не очікується. Лише залишки атмосферного фронту ще зумовлять мокрий сніг у східних областях України. А ось холодна погода в Україні потриває", - розповіла вона.

За словами синоптика, протягом дня потепліє до +4...+10 градусів, у західних областях до +7...+12 градусів.

"Найхолодніше буде в східній частині України, вдень +1+4 градуси", - зазначила Діденко, додавши, що вітер поступово вгомониться, хіба ще у центральних та східних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Києві

У Києві сьогодні буде ще холодно, проте сонячно.

"Без опадів, вдень +4...+7 градусів. Вранці, ввечері може бути слизько, обережно!" - попередила синоптик.