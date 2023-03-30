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Холодна погода потриває, але антициклон вижене опади. Якою погода буде сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 березня, завдяки антициклону Liliosa опадів в Україні не передбачається, хоча холодна погода ще триватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В більшості областей України опадів не очікується. Лише залишки атмосферного фронту ще зумовлять мокрий сніг у східних областях України. А ось холодна погода в Україні потриває", - розповіла вона.

За словами синоптика, протягом дня потепліє до +4...+10 градусів, у західних областях до +7...+12 градусів.

"Найхолодніше буде в східній частині України, вдень +1+4 градуси", - зазначила Діденко, додавши, що вітер поступово вгомониться, хіба ще у центральних та східних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Києві

У Києві сьогодні буде ще холодно, проте сонячно.

"Без опадів, вдень +4...+7 градусів. Вранці, ввечері може бути слизько, обережно!" - попередила синоптик.

Як повідомлялося, погода на Великдень, який українці в цьому році святкують 16 квітня, може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання і навіть нічні заморозки.

Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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