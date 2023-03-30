Холодная погода продлится, но антициклон выгонит осадки. Какая погода будет сегодня

"В большинстве областей Украины осадков не ожидается. Лишь остатки атмосферного фронта еще обусловят мокрый снег в восточных областях Украины. А вот холодная погода в Украине продлится", - рассказала она.

По словам синоптика, в течение дня потеплеет до +4...+10 градусов, в западных областях до +7...+12 градусов.

"Холоднее всего будет в восточной части Украины, днем +1+4 градуса", - отметила Диденко, добавив, что ветер постепенно успокоится, разве еще в центральных и восточных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет еще холодно, но солнечно.

"Без осадков, днем +4...+7 градусов. Утром, вечером может быть скользко, осторожно!" - предупредила синоптик.