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Холодная погода продлится, но антициклон выгонит осадки. Какая погода будет сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 марта, благодаря антициклону Liliosa осадков в Украине не предполагается, хотя холодная погода еще продлится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В большинстве областей Украины осадков не ожидается. Лишь остатки атмосферного фронта еще обусловят мокрый снег в восточных областях Украины. А вот холодная погода в Украине продлится", - рассказала она.

По словам синоптика, в течение дня потеплеет до +4...+10 градусов, в западных областях до +7...+12 градусов.

"Холоднее всего будет в восточной части Украины, днем +1+4 градуса", - отметила Диденко, добавив, что ветер постепенно успокоится, разве еще в центральных и восточных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет еще холодно, но солнечно.

"Без осадков, днем +4...+7 градусов. Утром, вечером может быть скользко, осторожно!" - предупредила синоптик.

Как сообщалось, погода на Пасху, которую украинцы в этом году празднуют 16 апреля, может принести неприятный сюрприз украинцам из-за вероятного похолодания и даже ночных заморозков.

Отметим, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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