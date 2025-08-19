ua en ru
Холодильник не для всіх фруктів: які з них там суворо не можна зберігати

Вівторок 19 серпня 2025 08:43
Холодильник не для всіх фруктів: які з них там суворо не можна зберігати Фото: Деякі фрукти не можна зберігати в холодильнику (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Багато людей кладуть всі фрукти і холодильник, вважаючи, що так вони збережуться краще. Однак ця практика не завжди є найдоцільнішою і в деяких випадках може призвести до втрати ними важливих поживних речовин, а також до погіршення їхнього смаку та текстури.

Які фрукти краще не класти в холодильник, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Чому холодильник не завжди найкраще місце для фруктів

Холод сповільнює процес дозрівання, що може бути корисним для вже стиглих фруктів, щоб вони протрималися довше. Але якщо ми кладемо в холодильник ще зелені фрукти, такі як банани, персики, груші або помідори, ми перериваємо цей природний процес.

У результаті вони набувають борошнистої текстури, стають менш солодкими та втрачають частину антиоксидантів і вітамінів, які розвиваються саме на етапі дозрівання.

Наприклад, помідори втрачають значну частину свого смаку й ароматичних сполук, якщо їх занадто рано помістити в холодильник, тоді як банани чорніють, а їхня м'якоть стає кашкоподібною.

Цитрусові, навпаки, краще переносять холод, але в ідеалі їх слід зберігати назовні, якщо ви плануєте з'їсти їх протягом декількох днів. Це свідчить про те, що вибір місця для зберігання кожного фрукта не повинен бути випадковим, а повинен враховувати характеристики кожного з них.

Поради для кращого збереження фруктів

Дієтологи рекомендують дотримуватися простого правила: фрукти, яким ще потрібно дозріти, слід зберігати при кімнатній температурі, в провітрюваному місці та подалі від прямих сонячних променів. Після того, як вони досягнуть оптимальної зрілості, їх можна помістити в холодильник, щоб зберегти свіжими ще на кілька днів.

Крім того, небажано мити фрукти перед зберіганням, оскільки волога прискорює появу цвілі. Ще одна практична порада - розділяти клімактеричні фрукти (ті, які виділяють етилен і продовжують дозрівати після збирання, такі як яблука, груші або банани) від неклімактеричних, оскільки перші можуть прискорювати псування останніх.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

