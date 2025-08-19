Холодильник не для всех фруктов: какие из них там строго нельзя хранить
Многие люди кладут все фрукты и холодильник, считая, что так они сохранятся лучше. Однако эта практика не всегда является самой целесообразной и в некоторых случаях может привести к потере ими важных питательных веществ, а также к ухудшению их вкуса и текстуры.
Какие фрукты лучше не класть в холодильник
Почему холодильник не всегда лучшее место для фруктов
Холод замедляет процесс созревания, что может быть полезным для уже спелых фруктов, чтобы они продержались дольше. Но если мы кладем в холодильник еще зеленые фрукты, такие как бананы, персики, груши или помидоры, мы прерываем этот естественный процесс.
В результате они приобретают мучнистую текстуру, становятся менее сладкими и теряют часть антиоксидантов и витаминов, которые развиваются именно на этапе созревания.
Например, помидоры теряют значительную часть своего вкуса и ароматических соединений, если их слишком рано поместить в холодильник, тогда как бананы чернеют, а их мякоть становится кашицеобразной.
Цитрусовые, напротив, лучше переносят холод, но в идеале их следует хранить снаружи, если вы планируете съесть их в течение нескольких дней. Это свидетельствует о том, что выбор места для хранения каждого фрукта не должен быть случайным, а должен учитывать характеристики каждого из них.
Советы для лучшей сохранности фруктов
Диетологи рекомендуют придерживаться простого правила: фрукты, которым еще нужно созреть, следует хранить при комнатной температуре, в проветриваемом месте и подальше от прямых солнечных лучей. После того, как они достигнут оптимальной зрелости, их можно поместить в холодильник, чтобы сохранить свежими еще на несколько дней.
Кроме того, нежелательно мыть фрукты перед хранением, поскольку влага ускоряет появление плесени. Еще один практический совет - разделять климактерические фрукты (те, которые выделяют этилен и продолжают созревать после уборки, такие как яблоки, груши или бананы) от неклимактерических, поскольку первые могут ускорять порчу последних.
