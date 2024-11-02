Холодіє: який буває підігрів сидінь в авто і як зробити вибір

Так, у багатьох авто на українському ринку підігрів сидінь є якщо не "в базі", то у списках опцій. Але часто така функція доступна тільки як частина дорогого та цільного пакета обладнання, доплачувати за який не завжди є змога. А значить, ваш варіант – до магазину автотоварів або на авторинок. Де поміж іншого можна знайти і вживані сидіння від аналогічної моделі за "повним фаршем". Але таки найпростіший спосіб – придбати підігрів того чи іншого типу.

Грілки для сидінь в асортименті

Перше, що стане зрозумілим перед вітриною з додатковим обладнанням – що грілки-підігріви бувають у різному форм-факторі. Вони існують у вигляді легкої накидки, у вигляді повноцінного чохла і у вигляді вставок, які можна підкладати під ваш додатковий чохол або навіть під штатну оббивку крісла. Зазвичай обігрівач за формою та розмірами розрахований на одне переднє сидіння, але за бажання можна придбати модель для заднього дивана.

Важливий момент – підключення до бортової мережі авто. Найчастіше воно реалізовано через штепсель у гніздо підкурювача. При тому що не кожна така розетка витримує споживання струму найпотужнішими грілками – перегорає запобіжник. Великого лиха через це не буде, але в такому випадку доведеться шукати іншого шляху інтеграції в бортову мережу. Підкажемо, що з цієї причини і два обігрівачі одночасно увімкнути в одну розетку вийде не завжди.

Дорогі моделі грілок для сидінь пропонують кілька режимів нагріву. Зустрічаються також пристрої з автоматичним відключенням через якийсь час – наприклад, так автоматично відключається обігрівач заднього скла в машині. Є ще один варіант уберегти акумулятор від "посадки": автоматика не дозволяє людині увімкнути підігрів на максимальну потужність при непрацюючому моторі авто.

Конструктивні особливості підігріву сидінь

З оглядом на довговічність пристрою варто поговорити про конструкцію обігрівачів. Більшість із них виконані по-бюджетному, з нагрівальним елементом у вигляді мідного дроту, змійкою прокладеного між двома шарами тканини. А у більш досконалих моделях тепло дають вуглепластикові елементи; їхня перевага у більшій надійності.

Дешеві дротові нагрівачі легко випадково вивести ладу, перервавши провід-нагрівач – скажімо, ставши на сидіння коліном чи глибоко продавши його рукою. І оскільки вся накидка гріється суцільним довгим провідником, одного обриву достатньо для відмови всього пристрою – або в кращому випадку, всієї нижньої або верхньої частини. При тому дорожчі вуглепластикові елементи зазвичай з'єднані всередині обігрівача паралельно, відтак обрив одного з них призводить лише до певного зниження температури крісла.

Підказки щодо вибору підігріву сидінь

- Форм-фактор підігрівача важливий не тільки в плані дизайну, а й з точки зору надійності кріплення: під вагою тіла невдала накидка буде сповзати і дратувати водія;

- Обігрівач-накидка (або інший знімний тип) може псувати вам естетику салону, але кращий тим, що влітку може відпочити на полиці гаража, не зазнаючи даремних навантажень від тіл пасажирів;

- Майте на увазі, що кілька режимів підігріву - це крім іншого змога зберегти акумулятор і бортову мережу в цілому: в режимі мінімального нагріву грілка потребує менше потужності;

- Ще перед покупкою обігріву поцікавтеся, чи вимикається ваша розетка підкурювача при вимиканні запалювання. Якщо ні, шукайте грілку з автоматичним відключенням, щоб не посадити акумулятор, коли ви забудете вимкнути обігрів крісла, покидаючи машину.

Коротко

Зважаючи на те, що підігрів сидінь будь-якого типу є достатньо потужним споживачем енергії, він може вплинути на стан бортової мережі. Тому важливо звертати увагу на якість виконання виробу, який ви купуєте. Ознаки якості/неякості типові для всіх промтоварів: добротність упаковки, інструкція зрозумілою мовою в комплекті, акуратність рядків нитки, чистота обробки країв пластикових деталей.