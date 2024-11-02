Холодеет: какой бывает подогрев сидений в авто и как сделать выбор

Да, у многих авто на украинском рынке подогрев сидений есть если не "в базе", то в списках опций. Но часто такая функция доступна только как часть дорогостоящего и цельного пакета оборудования, доплачивать за который не всегда есть возможность. А значит, ваш вариант – в магазин автотоваров или на авторынок. Где среди прочего можно найти и подержанные сиденья от аналогичной модели по "полному фаршу". Но самый простой способ – приобрести подогрев того или иного типа.

Грелки для сидений в ассортименте

Первое, что станет понятно перед витриной с дополнительным оборудованием – что грелки-подогревы бывают в разном форм-факторе. Они существуют в виде легкой накидки, в виде полноценного чехла и в виде вставок, которые можно подкладывать под дополнительный чехол или даже под штатную обивку кресла. Обычно обогреватель по форме и размерам рассчитан на одно переднее сиденье, но при желании можно приобрести модель для заднего дивана.

Важный момент – подключение к бортовой сети авто. Чаще всего оно реализовано через штепсель в гнездо подкуривателя. При том, что не каждая такая розетка выдерживает потребление тока мощными грелками – перегорает предохранитель. Большой беды из-за этого не будет, но в таком случае придется искать другой путь интеграции в бортовую сеть. Подскажем, что по этой причине и два обогревателя одновременно включить в одну розетку выйдет не всегда.

Дорогие модели сидений предлагают несколько режимов нагрева. Встречаются также устройства с автоматическим отключением через некоторое время – например, автоматически отключается обогреватель заднего стекла в машине. Есть еще один вариант уберечь аккумулятор от посадки: автоматика не позволяет человеку включить подогрев на максимальную мощность при неработающем моторе авто.

Конструктивные особенности подогрева сидений

Учитывая долговечность устройства, стоит поговорить о конструкции обогревателей. Большинство из них выполнены по-бюджетному, с нагревательным элементом в виде медной проволоки, проложенной змейкой между двумя слоями ткани. А в более совершенных моделях тепло дают углепластиковые элементы; их преимущество в большей надежности.

Дешевые проволочные нагреватели легко случайно вывести из строя, прервав провод-нагреватель – скажем, став на сиденье коленом или глубоко продав его рукой. И поскольку вся накидка греется сплошным длинным проводником, одного обрыва достаточно для отказа всего устройства – или в лучшем случае всей нижней или верхней части. При этом более дорогие углепластиковые элементы обычно соединены внутри обогревателя параллельно, следовательно, обрыв одного из них приводит лишь к определенному снижению температуры кресла.

Подсказки по выбору подогрева сидений

- форм-фактор подогревателя важен не только в плане дизайна, но и с точки зрения надежности крепления: под тяжестью тела неудачная накидка будет сползать и раздражать водителя;

- обогреватель-накидка (или другой съемный тип) может портить вам эстетику салона, но лучше тем, что летом может отдохнуть на полке гаража, не испытывая бесполезных нагрузок от тел пассажиров;

- Имейте в виду, что несколько режимов подогрева – это помимо прочего возможность сохранить аккумулятор и бортовую сеть в целом: в режиме минимального нагрева грелка требует меньше мощности;

- Еще перед покупкой обогрева поинтересуйтесь, выключается ли ваша розетка подкуривателя при выключении зажигания. Если нет, ищите грелку с автоматическим отключением, чтобы не усадить аккумулятор, когда вы забудете отключить обогрев кресла, покидая машину.

Кратко

Ввиду того, что подогрев сидений любого типа достаточно мощным потребителем энергии, он может повлиять на состояние бортовой сети. Поэтому важно обращать внимание на качество выполнения приобретаемого изделия. Признаки качества/качества типичны для всех промтоваров: добротность упаковки, инструкция на понятном языке в комплекте, аккуратность строк нити, чистота обработки краев пластиковых деталей.