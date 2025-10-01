UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Холод і дощі накриють Україну: синоптики дали прогноз на 1 жовтня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 1 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні очікується прохолодна та волога погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, максимальна температура повітря вдень становитиме лише +10 градусів. У південних областях буде тепліше - до +16 градусів.

Водночас майже по всій території країни пройдуть дощі. Лише на Волині, Рівненщині, півночі Київської області та Чернігівщині можливі короткочасні прояснення без опадів. Атмосферу доповнить сильний та рвучкий вітер, що посилюватиме відчуття холоду.

У Києві сьогодні також буде хмарно. Дощ у столиці прогнозується ближче до вечора. Протягом дня температура триматиметься на рівні +10 градусів.

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні у жовтні - скільки буде опадів та якою буде температура повітря.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні