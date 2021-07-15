"Hollywood українською" от SWEET.TV: культовые сериалы впервые получили украинское звучание

SWEET.TV продолжает создавать украиноязычные аудиодорожки для культовых голливудских фильмов и сериалов в проекте "Hollywood українською". Недавно завершилась работа над озвучкой сериалов "Миллиарды", "Декстер" и "Элементарно". Эпизоды доступны в тарифе без доплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сервиса.

SWEET.TV - национальный онлайн-кинотеатр, который открывает доступ к 260+ телеканалам, в том числе в HD и 4К, и 10 000+ фильмам, мультфильмам и сериалам без дополнительных оплат.

Сервис продолжает создавать украиноязычную озвучку для культовых голливудских сериалов. С начала лета качественное украиноязычное звучание получили три сезона сериала "Элементарно" и седьмой сезон сериала "Декстер".

Также на украинском заговорили первые три сезона сериала "Миллиарды" - раньше он вообще не имел украиноязычной версии.

"Украинцы любят сериалы, но, к сожалению, не всегда имеют возможность смотреть их на родном языке с качественным звучанием. Поэтому мы решили взять инициативу на себя и за свой счет создать эксклюзивную озвучку для культовых голливудских сериалов, которые так любят смотреть наши зрители. Мы уверены, что это мощный толчок для популяризации украинского языка", - отмечает директор SWEET.TV Александр Резунов.

К процессу создания дубляжа и озвучки в проекте "Hollywood українською" от SWEET.TV обычно присоединяется большая рабочая группа, в состав которой входят лучшие эксперты и редакторы украинской киноиндустрии. Иногда во время подготовки возникают действительно жаркие споры. Как, например, во время дублирования фильма "Криминальное чтиво".

Лента наполнена "экспрессивными" диалогами с ненормативной лексикой, поэтому возникали сомнения, как лучше переводить ее на украинский язык, чтобы не навредить атмосфере всего фильма. Было два варианта: сделать дословный перевод или дать фразам украинский колорит. Вопрос вынесли на всеобщее обсуждение, победил второй вариант. В результате онлайн-кинотеатр стал получать отзывы о том, что на SWEET.TV лучший дубляж.

Также дубляж был создан для фильмов "Форрест Гамп", "Лучший стрелок", "Красотка", "День сурка", "Дневник Бриджит Джонс", первых двух частей "Людей в черном", трем фильмам франшизы "Миссия: Невыполнима", мультфильмам "Шрек 2", "Мадагаскар" и многим другим. Фильмы доступны абонентам без дополнительных оплат.