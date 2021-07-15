"Hollywood українською" від SWEET.TV: культові серіали вперше отримали українське звучання

SWEET.TV продовжує створювати україномовні аудіодоріжки для культових голлівудських фільмів і серіалів у проєкті "Hollywood українською". Нещодавно завершилася робота над озвучкою серіалів "Мільярди", "Декстер" і "Елементарно". Епізоди доступні в тарифі без доплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сервісу.

SWEET.TV - національний онлайн-кінотеатр, що відкриває доступ до 260+ телеканалів, зокрема в HD та 4К, та 10 000+ фільмів, мультфільмів і серіалів без додаткових оплат. Сервіс продовжує створювати україномовну озвучку для культових голлівудських серіалів. З початку літа якісне україномовне звучання отримали три сезони серіалу "Елементарно" та сьомий сезон серіалу "Декстер". Також українською заговорили перші три сезони серіалу "Мільярди" - раніше він взагалі не мав україномовної версії.

"Українці обожнюють серіали та, на жаль, не завжди мають можливість дивитися їх рідною мовою з якісним звучанням. Тож ми вирішили взяти ініціативу на себе та власним коштом створити ексклюзивну озвучку для культових голлівудських серіалів, що так полюбляють дивитися наші глядачі. Ми впевнені, що це потужний поштовх для популяризації української мови", - зазначає директор SWEET.TV Олександр Резунов.

До процесу створення дубляжу та озвучки у проекті "Hollywood українською" від SWEET.TV зазвичай долучається велика робоча група, до складу якої входять найкращі експерти та редактори української кіноіндустрії. Деколи під час підготовки виникають дійсно палкі суперечки. Як, наприклад, під час дублювання фільму "Кримінальне чтиво".

Стрічка наповнена "експресивними" діалогами з ненормативною лексикою, тож виникали сумніви, як краще перекладати її на українську мову, щоб не нашкодити атмосфері всього фільму. Було два варіанти: зробити дослівний переклад або надати фразам український колорит. Питання винесли на загальне обговорення, переміг другий варіант. В результаті онлайн-кінотеатр став отримувати відгуки про те, що на SWEET.TV кращий дубляж.

Також дубляж було створено для фільмів "Форрест Ґамп", "Найкращий стрілець", "Красуня", "День бабака", "Щоденник Бріджит Джонс", перших двох частин "Людей в чорному", трьом фільмам франшизи "Місія: Нездійсненна", мультфільмам "Шрек 2", "Мадагаскар" і багатьом іншим. Фільми доступні абонентам без додаткових оплат.

Нові абоненти отримують безкоштовний доступ до сервісу на 7 діб. Детальніше - за посиланням.