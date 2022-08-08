ua ru
Пн, 08 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Холанд обеспечил "Манчестер Сити" победу на старте АПЛ: видео дубля норвежца

Новина українською →
Лондон, Понедельник 08 августа 2022 10:06
Холанд обеспечил "Манчестер Сити" победу на старте АПЛ: видео дубля норвежца Фото: Через мгновение Эрлинг Холанд откроет счет в матче (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой "Манчестер Сити" благодаря голам Эрлинга Холанда завершилось противостояние с лондонским "Вест Хэмом" в 1-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 1-й тур

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" – 0:2

Голы: Холанд, 36 (пенальти), 65

Воплотить собственное игровое преимущество в гол "горожане" сумели на 36-й минуте. После передачи Гюндогана между защитниками Холанд вырвался лицом к лицу из Ареола, протолкнул мяч мимо кипера и был им сбит, а затем уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

В середине второго тайма "Ман Сити" закрепил свое преимущество. Это Де Брюйне искусным пасом из центра поля вывел Холанда еще раз на свидание с вратарем, а бомбардир технично уложил мяч в угол.

В свою очередь "Вест Хэм" ни один из своих полумоментов использовать так и не сумел. К тому же еще в первом тайме лондонцы из-за травмы потеряли своего основного голкипера Фабиански.

Ранее с победы стартовал в чемпионате "Арсенал" с Александром Зинченко в основе. Украинец отыграл 83 минуты и отличился результативной передачей.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер Сити Вест Хэм Чемпионат Англии
NEWS
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
DAILY
Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина