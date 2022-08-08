Холанд забезпечив "Манчестер Сіті" перемогу на старті АПЛ: відео дубля норвежця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Вест Хем" – "Манчестер Сіті" – 0:2

Голи: Холанд, 36 (пенальті), 65

Втілити власну ігрову перевагу в гол "містяни" зуміли на 36-й хвилині. Після передачі Гюндогана поміж оборонців Холанд вирвався віч-на-віч із Ареола, проштовхнув м'яч повз кіпера та був ним збитий, а потім впевнено реалізував одинадцятиметровий.

У середині другого тайму "Ман Сіті" закріпив свою перевагу. Це Де Брюйне майстерним пасом із центра поля вивів Холанда ще раз на побачення з воротарем, а бомбардир технічно поклав м'яч у кут.

Натомість "Вест Хем" жоден зі своїх напівмоментів використати так і не зумів. До того ж, ще в першому таймі лондонці через травму втратили свого основного голкіпера Фабіанскі.

Раніше з перемоги стартував у чемпіонаті "Арсенал" із Олександром Зінченком в основі. Українець відіграв 83 хвилини та відзначився результативною передачею.