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Хоккейная сборная Украины разбила Сербию на старте ЧМ-2022

Фото: Сборная Украины по хоккею (iihf.com)
Автор: Антон Федорцив

В стартовом туре чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB сборная Украины уверенно обыграла сербов (7:0). Нападающие Пересунько и Мазур оформили дубли, а капитан команды Михнов сделал 4 ассиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, Дивизион IB, 1-й тур

Украина – Сербия – 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: Пересунько, 01:24, 10:51, Мазур, 23:30, 29:00, Нименко, 33:10, Морозов, 48:24, Лялька, 50:39

На первую шайбу на турнире украинцы потратили чуть менее полутора минут. Это Михнов вывел Александра Пересунько на ворота и тот легко обыграл кипера. В середине первого периода форвард отличился во второй раз – обыграл Ранковича на "пятаке" и спокойно забросил в ворота.

Второй период оказался богаче голами. Его героем стал Вадим Мазур. Он в схожем стиле дважды подправлял перед воротами броски партнеров от синей линии. В свою очередь Дмитрий Нименко забросил курьезную шайбу в дальний угол с рикошетом от защитника.

Наконец в третьем периоде "сине-желтые" реализовали еще два момента. Сначала Феликс Морозов в меньшинстве (!) реализовал выход 1 в 0. А добил сербов Виталий Лялька, забросивший шайбу классным броском под стойку со средней дистанции.

Победа над главным аутсайдером группы придаст национальной команде уверенность перед последующими противостояниями. Уже 28 апреля сборная Украины встретится с хозяевами – поляками, которые накануне справились с Эстонией (3:0).

Напомним, что Россия официально лишилась права на проведение чемпионата мира-2023.

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