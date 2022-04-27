Хокейна збірна України розтрощила Сербію на старті ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, Дивізіон IB, 1-й тур

Україна – Сербія – 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайби: Пересунько, 01:24, 10:51, Мазур, 23:30, 29:00, Німенко, 33:10, Морозов, 48:24, Лялька, 50:39

На першу шайбу на турнірі українці витратили трохи менше півтори хвилини. Це Міхнов вивів Олександра Пересунька на ворота й той легко переграв кіпера. У середині першого періоду форвард відзначився вдруге – обіграв Ранковіча на "п'ятаку" й спокійно закинув у ворота.

Другий період виявився багатшим на голи. Його героєм став Вадим Мазур. Він у схожому стилі двічі підправляв перед воротами кидки партнерів від блакитної лінії. Натомість Дмитро Німенко закинув курйозну шайбу в дальній кут із рикошетом від оборонця.

Нарешті в третьому періоду "синьо-жовті" реалізували ще дві нагоди. Спершу Фелікс Морозов у меншості (!) реалізував вихід 1 в 0. А добив сербів Віталій Лялька, який закинув шайбу класним кидком під стійку із середньої дистанції.

Перемога над головним аутсайдером групи додасть національній команді впевненості перед наступними протистояннями. Уже 28 квітня збірна України зустрінеться із господарями – поляками, які напередодні впоралися з Естонією (3:0).