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Хокейна збірна України з розгрому Кореї стартувала у відборі до Олімпіади-2026

Фото: Вадим Мазур відкрив рахунок у протистоянні (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з хокею переграла збірну Республіки Корея в прекваліфікаційному турнірі до зимових Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2026, кваліфікація, 3-й етап

Республіка Корея – Україна – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайби: Мазур, 14:10, Ворона, 22:10, Денискін, 49:31, Трахт, 50:03

 

"Синьо-жовті" зуміли відкрити рахунок у середині стартового періоду. Лялька поборовся на чужій половині майданчика за шайбу та залишив її для Мазура. Нападник "Сокола" проїхався з лівого краю до воріт і класно переграв голкіпера.

Подвоїти перевагу збірній України вдалося вже на старті другої 20-хвилинки. Самотній Ворона отримав передачу перед воротами корейців і холоднокровно відправив "диск" за лінію. Асист до свого активу записали Бородай та Куцевич.

Розгромним же рахунок став у середині фінального періоду. Команді Дмитра Христича вдалася ударна ігрова хвилина. Спершу Денискін розібрався на добиванні після сейву воротаря, який впорався з кидком Пангелова-Юлдашева. А за півхвилини Трахт у більшості поцілив під ближню стійку з лівої зони.

У наступному турі збірна України зустрінеться з Польщею. "Орли" в першому матчі розібралися зі збірною Естонії (4:0). Поєдинок відбудеться 9 лютого. У наступний раунд кваліфікації вийде лише переможець квартету.

До слова, раніше мер Тронхейма висловився проти приїзду росіян на ЧС-2025 з лижних видів.

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