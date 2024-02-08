RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хоккейная сборная Украины с разгрома Кореи стартовала в отборе к Олимпиаде-2026

Фото: Вадим Мазур открыл счет в противостоянии (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по хоккею обыграла сборную Республики Корея в пре-квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2026, квалификация, 3-й этап

Республика Корея – Украина – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: Мазур, 14:10, Ворона, 22:10, Денискин, 49:31, Трахт, 50:03

 

"Сине-желтые" сумели открыть счет в середине стартового периода. Лялька поборолся на чужой половине площадки за шайбу и оставил ее для Мазура. Нападающий "Сокола" проехался с левого края к воротам и классно переиграл голкипера.

Удвоить преимущество сборной Украины удалось уже на старте второй 20-минутки. Одинокий Ворона получил передачу перед воротами корейцев и хладнокровно отправил "диск" за линию. Ассист в свой актив записали Бородай и Куцевич.

Разгромным же счет стал в середине финального периода. Команде Дмитрия Христича удалась ударная игровая минута. Сначала Денискин разобрался на добивании после сэйва вратаря, справившегося с броском Пангелова-Юлдашева. А через полминуты Трахт в большинстве попал под ближнюю штангу из левой зоны.

В следующем туре сборная Украины встретится с Польшей. "Орлы" в первом матче разобрались со сборной Эстонии (4:0). Поединок состоится 9 февраля. В следующий раунд квалификации выйдет только победитель квартета.

К слову, ранее мэр Тронхейма высказался против приезда россиян на ЧМ-2025 по лыжным видам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украиныхоккей