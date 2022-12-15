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Хокейна збірна України розгромно поступилася Франції на Турнірі трьох націй

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Марсель, Четвер 15 грудня 2022 23:35
Хокейна збірна України розгромно поступилася Франції на Турнірі трьох націй Фото: Збірна України перед стартом змагань (fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Поразкою з великим рахунком від збірної Франції національна команда України розпочала етап Єврочеленджу в Марселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврочелендж-2022, Турнір трьох націй

Україна – Франція – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: Боск, 17:28, Онно, 29:21, Мая, 53:44

"Мушкетери" впевнено переграли українців, закинувши по шайбі в кожному з періодів. Відкрити рахунок господарі майданчика зуміли під завісу першої 20-хвилинки. Це Боск потужним кидком від синьої лінії реалізував більшість Франції.

У середині другого періоду Мая і Фабр розігнали швидку контратаку французької команди та відкинули шайбу для атаки другим темпом. У зону кидка по центру ввірвався Онно та пробив над щитком Захарченка.

Під завісу ж матчу господарі закинули третю шайбу. Чергова затяжна атака збірної Франції завершилася влучним кидком Маї з центральної зони. Ніхто з хокеїстів "синьо-жовтих" завадити постріл нападника "Руана" не зумів...

16 грудня збірна України проведе свій другий матч на Турнірі трьох націй. Суперником підопічних Вадима Шахрайчука стане національна команда Польщі.

До слова, напередодні Україна U-20 перестріляла молодіжку Естонії на чемпіонаті світу в Польщі.

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